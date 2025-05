GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

NazwaGLQ

PozycjaNo.1119

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,08%

Podaż w obiegu339 999 895

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż650 000 000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-04-19 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.19629964016231385,2024-03-21

Najniższa cena0.00118026196749609,2022-06-18

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

