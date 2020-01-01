Tokenomika GAMESTOP (GAMESTOP) Odkryj kluczowe informacje o GAMESTOP (GAMESTOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GAMESTOP (GAMESTOP) GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. Oficjalna strona internetowa: https://gmeethereum.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8

Tokenomika i analiza cenowa GAMESTOP (GAMESTOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GAMESTOP (GAMESTOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.50M $ 27.50M $ 27.50M Całkowita podaż: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B Podaż w obiegu: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.12M $ 28.12M $ 28.12M Historyczne maksimum: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Historyczne minimum: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 Aktualna cena: $ 0.00006685 $ 0.00006685 $ 0.00006685 Dowiedz się więcej o cenie GAMESTOP (GAMESTOP)

Tokenomika GAMESTOP (GAMESTOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GAMESTOP (GAMESTOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAMESTOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAMESTOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAMESTOP tokenomikę, poznaj cenę tokena GAMESTOPna żywo!

Jak kupić GAMESTOP Chcesz dodać GAMESTOP (GAMESTOP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GAMESTOP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GAMESTOP na MEXC już teraz!

Historia ceny GAMESTOP (GAMESTOP) Analiza historii ceny GAMESTOP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GAMESTOP już teraz!

Prognoza ceny GAMESTOP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GAMESTOP? Nasza strona z prognozami cen GAMESTOP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GAMESTOP już teraz!

