Tokenomika Fleek (FLK)

Odkryj kluczowe informacje o Fleek (FLK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 09:31:11 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Fleek (FLK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fleek (FLK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.10M
$ 2.10M
Całkowita podaż:
$ 100.00M
$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 20.00M
$ 20.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 10.48M
$ 10.48M
Historyczne maksimum:
$ 1.369
$ 1.369
Historyczne minimum:
$ 0.10436034634990025
$ 0.10436034634990025
Aktualna cena:
$ 0.1048
$ 0.1048

Informacje o Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Oficjalna strona internetowa:
https://fleek.xyz/
Biała księga:
https://docs.google.com/document/d/1eT-Jqcl8A7sRUVH9R2fe8DzZMLYg_U-tVHq9n9Bz4fs/edit?tab=t.0#heading=h.b72ba3cjdx5n
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xE0969ec84456b7e4d3Dd2181fB5265EDbB63F7BD

Tokenomika Fleek (FLK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Fleek (FLK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FLK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFLK tokenomikę, poznaj cenę tokena FLKna żywo!

