Aktualna cena Fleek to 0.1313 USD. Śledź aktualizacje cen FLK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FLK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FLK

Informacje o cenie FLK

Czym jest FLK

Biała księga FLK

Oficjalna strona internetowa FLK

Tokenomika FLK

Prognoza cen FLK

Historia FLK

Przewodnik zakupowy FLK

Przelicznik FLK-fiat

FLK na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Fleek

Cena Fleek(FLK)

Aktualna cena 1 FLK do USD:

$0.1313
$0.1313
-1.05%1D
USD
Fleek (FLK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:15:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Fleek (FLK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1286
$ 0.1286
Minimum 24h
$ 0.1661
$ 0.1661
Maksimum 24h

$ 0.1286
$ 0.1286

$ 0.1661
$ 0.1661

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128

-0.91%

-1.05%

-24.68%

-24.68%

Aktualna cena Fleek (FLK) wynosi $ 0.1313. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLK wahał się między $ 0.1286 a $ 0.1661, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLK w historii to $ 0.6289933396082115, a najniższy to $ 0.11349214572806128.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLK zmieniły się o -0.91% w ciągu ostatniej godziny, o -1.05% w ciągu 24 godzin i o -24.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fleek (FLK)

No.1669

$ 2.63M
$ 2.63M

$ 129.46K
$ 129.46K

$ 13.13M
$ 13.13M

20.00M
20.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

20.00%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Fleek wynosi $ 2.63M, przy $ 129.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLK w obiegu wynosi 20.00M, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.13M.

Historia ceny Fleek (FLK) – USD

Śledź zmiany ceny Fleek dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.001393-1.05%
30 Dni$ -0.1187-47.48%
60 dni$ -0.1187-47.48%
90 dni$ -0.1187-47.48%
Dzisiejsza zmiana ceny Fleek

DziśFLK odnotował zmianę $ -0.001393 (-1.05%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Fleek

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.1187 (-47.48%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Fleek

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FLK o $ -0.1187(-47.48%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Fleek

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1187 (-47.48%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Fleek (FLK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Fleek.

Co to jest Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Fleek. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FLK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Fleek na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Fleek będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Fleek (w USD)

Jaka będzie wartość Fleek (FLK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fleek (FLK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fleek.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fleek!

Tokenomika Fleek (FLK)

Zrozumienie tokenomiki Fleek (FLK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FLKjuż teraz!

Jak kupić Fleek (FLK)

Szukasz jak kupić Fleek? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Fleek na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FLK na lokalne waluty

1 Fleek(FLK) do VND
3,455.1595
1 Fleek(FLK) do AUD
A$0.200889
1 Fleek(FLK) do GBP
0.099788
1 Fleek(FLK) do EUR
0.112918
1 Fleek(FLK) do USD
$0.1313
1 Fleek(FLK) do MYR
RM0.548834
1 Fleek(FLK) do TRY
5.52773
1 Fleek(FLK) do JPY
¥20.0889
1 Fleek(FLK) do ARS
ARS$190.564881
1 Fleek(FLK) do RUB
10.679942
1 Fleek(FLK) do INR
11.631867
1 Fleek(FLK) do IDR
Rp2,188.332458
1 Fleek(FLK) do PHP
7.728318
1 Fleek(FLK) do EGP
￡E.6.22362
1 Fleek(FLK) do BRL
R$0.703768
1 Fleek(FLK) do CAD
C$0.185133
1 Fleek(FLK) do BDT
16.000218
1 Fleek(FLK) do NGN
189.4659
1 Fleek(FLK) do COP
$504.999495
1 Fleek(FLK) do ZAR
R.2.281994
1 Fleek(FLK) do UAH
5.522478
1 Fleek(FLK) do TZS
T.Sh.323.398465
1 Fleek(FLK) do VES
Bs29.2799
1 Fleek(FLK) do CLP
$123.9472
1 Fleek(FLK) do PKR
Rs37.110632
1 Fleek(FLK) do KZT
68.960073
1 Fleek(FLK) do THB
฿4.259372
1 Fleek(FLK) do TWD
NT$4.059796
1 Fleek(FLK) do AED
د.إ0.481871
1 Fleek(FLK) do CHF
Fr0.10504
1 Fleek(FLK) do HKD
HK$1.020201
1 Fleek(FLK) do AMD
֏50.228815
1 Fleek(FLK) do MAD
.د.م1.22109
1 Fleek(FLK) do MXN
$2.440867
1 Fleek(FLK) do SAR
ريال0.492375
1 Fleek(FLK) do ETB
Br20.130916
1 Fleek(FLK) do KES
KSh16.969212
1 Fleek(FLK) do JOD
د.أ0.0930917
1 Fleek(FLK) do PLN
0.484497
1 Fleek(FLK) do RON
лв0.579033
1 Fleek(FLK) do SEK
kr1.253915
1 Fleek(FLK) do BGN
лв0.221897
1 Fleek(FLK) do HUF
Ft44.148312
1 Fleek(FLK) do CZK
2.780934
1 Fleek(FLK) do KWD
د.ك0.0403091
1 Fleek(FLK) do ILS
0.426725
1 Fleek(FLK) do BOB
Bs0.90597
1 Fleek(FLK) do AZN
0.22321
1 Fleek(FLK) do TJS
SM1.214525
1 Fleek(FLK) do GEL
0.355823
1 Fleek(FLK) do AOA
Kz120.237975
1 Fleek(FLK) do BHD
.د.ب0.0495001
1 Fleek(FLK) do BMD
$0.1313
1 Fleek(FLK) do DKK
kr0.850824
1 Fleek(FLK) do HNL
L3.461068
1 Fleek(FLK) do MUR
6.0398
1 Fleek(FLK) do NAD
$2.281994
1 Fleek(FLK) do NOK
kr1.33926
1 Fleek(FLK) do NZD
$0.231088
1 Fleek(FLK) do PAB
B/.0.1313
1 Fleek(FLK) do PGK
K0.558025
1 Fleek(FLK) do QAR
ر.ق0.477932
1 Fleek(FLK) do RSD
дин.13.376844
1 Fleek(FLK) do UZS
soʻm1,563.094988
1 Fleek(FLK) do ALL
L11.034452
1 Fleek(FLK) do ANG
ƒ0.235027
1 Fleek(FLK) do AWG
ƒ0.23634
1 Fleek(FLK) do BBD
$0.2626
1 Fleek(FLK) do BAM
KM0.22321
1 Fleek(FLK) do BIF
Fr387.2037
1 Fleek(FLK) do BND
$0.17069
1 Fleek(FLK) do BSD
$0.1313
1 Fleek(FLK) do JMD
$21.132735
1 Fleek(FLK) do KHR
527.308678
1 Fleek(FLK) do KMF
Fr55.9338
1 Fleek(FLK) do LAK
2,854.347769
1 Fleek(FLK) do LKR
රු39.992667
1 Fleek(FLK) do MDL
L2.238665
1 Fleek(FLK) do MGA
Ar591.44085
1 Fleek(FLK) do MOP
P1.0504
1 Fleek(FLK) do MVR
2.02202
1 Fleek(FLK) do MWK
MK227.951243
1 Fleek(FLK) do MZN
MT8.396635
1 Fleek(FLK) do NPR
रु18.636722
1 Fleek(FLK) do PYG
931.1796
1 Fleek(FLK) do RWF
Fr190.2537
1 Fleek(FLK) do SBD
$1.079286
1 Fleek(FLK) do SCR
1.804062
1 Fleek(FLK) do SRD
$5.061615
1 Fleek(FLK) do SVC
$1.147562
1 Fleek(FLK) do SZL
L2.281994
1 Fleek(FLK) do TMT
m0.45955
1 Fleek(FLK) do TND
د.ت0.3885167
1 Fleek(FLK) do TTD
$0.888901
1 Fleek(FLK) do UGX
Sh459.0248
1 Fleek(FLK) do XAF
Fr74.841
1 Fleek(FLK) do XCD
$0.35451
1 Fleek(FLK) do XOF
Fr74.841
1 Fleek(FLK) do XPF
Fr13.5239
1 Fleek(FLK) do BWP
P1.771237
1 Fleek(FLK) do BZD
$0.263913
1 Fleek(FLK) do CVE
$12.619243
1 Fleek(FLK) do DJF
Fr23.2401
1 Fleek(FLK) do DOP
$8.426834
1 Fleek(FLK) do DZD
د.ج17.170101
1 Fleek(FLK) do FJD
$0.299364
1 Fleek(FLK) do GNF
Fr1,141.6535
1 Fleek(FLK) do GTQ
Q1.005758
1 Fleek(FLK) do GYD
$27.462708
1 Fleek(FLK) do ISK
kr16.6751

Zasoby Fleek

Aby lepiej zrozumieć Fleek, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Fleek
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Fleek

Jaka jest dziś wartość Fleek (FLK)?
Aktualna cena FLK w USD wynosi 0.1313USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FLK do USD?
Aktualna cena FLK w USD wynosi $ 0.1313. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fleek?
Kapitalizacja rynkowa dla FLK wynosi $ 2.63M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FLK w obiegu?
W obiegu FLK znajduje się 20.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FLK?
FLK osiąga ATH w wysokości 0.6289933396082115 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FLK?
FLK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.11349214572806128 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FLK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FLK wynosi $ 129.46K USD.
Czy w tym roku FLK pójdzie wyżej?
FLK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FLK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:15:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Fleek (FLK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator FLK do USD

Kwota

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.1313 USD

Handluj FLK

FLK/USDC
$0.1312
$0.1312
-1.13%
FLK/USDT
$0.1313
$0.1313
-0.98%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,458.82

$3,423.30

$160.26

$1.0000

$1,477.89

