Prognoza ceny Fleek (FLK) (USD)

Sprawdź prognozy cen Fleek na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FLK w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Fleek na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Fleek (FLK) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Fleek może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.1329. Prognoza ceny Fleek (FLK) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Fleek może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.139545. Prognoza ceny Fleek (FLK) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLK na 2027 rok wyniesie $ 0.146522 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Fleek (FLK) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLK na 2028 rok wyniesie $ 0.153848 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Fleek (FLK) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLK w 2029 roku wyniesie $ 0.161540 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Fleek (FLK) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLK w 2030 roku wyniesie $ 0.169617 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Fleek (FLK) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Fleek może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.276289. Prognoza ceny Fleek (FLK) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Fleek może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.450046.

November 7, 2025(Jutro) $ 0.132918 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.133027 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.133446 0.41% Prognoza ceny Fleek (FLK) na dziś Przewidywana cena dla FLK w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.1329 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Fleek (FLK) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FLK z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.132918 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Fleek (FLK) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FLK, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.133027 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Fleek (FLK) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FLK wynosi $0.133446 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Fleek Aktualna cena $ 0.1329$ 0.1329 $ 0.1329 Zmiana ceny (24H) +0.15% Kapitalizacja rynkowa $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Podaż w obiegu 20.00M 20.00M 20.00M Wolumen (24H) $ 121.77K$ 121.77K $ 121.77K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FLK to $ 0.1329. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.15%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 121.77K. Ponadto FLK ma podaż w obiegu wynoszącą 20.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.66M. Zobacz na żywo cenę FLK

Historyczna cena Fleek Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Fleek, cena Fleek wynosi 0.1328USD. Podaż w obiegu Fleek (FLK) wynosi 0.00 FLK , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2.66M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.001200 $ 0.1661 $ 0.1286

7 D -0.19% $ -0.033099 $ 0.1918 $ 0.1155

30 Dni -0.46% $ -0.117299 $ 1.369 $ 0.1155 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Fleek zanotował zmianę ceny o $0.001200 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Fleek osiągnął maksimum na poziomie $0.1918 i minimum na poziomie $0.1155 . Zanotowano zmianę ceny o -0.19% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FLK do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Fleek o -0.46% , co odpowiada około $-0.117299 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FLK. Sprawdź pełną historię cen Fleek, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen FLK

Jak działa moduł przewidywania ceny Fleek (FLK)? Moduł predykcji ceny Fleek to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FLK. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Fleek na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FLK, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Fleek. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FLK. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FLK, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Fleek.

Dlaczego prognoaza ceny FLK jest ważna?

Prognozy cen FLK są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

