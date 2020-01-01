Tokenomika First Digital USD (FDUSD) Odkryj kluczowe informacje o First Digital USD (FDUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

Oficjalna strona internetowa: https://firstdigitallabs.com/
Biała księga: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf
Block Explorer: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u

Tokenomika i analiza cenowa First Digital USD (FDUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla First Digital USD (FDUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Całkowita podaż: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Podaż w obiegu: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Historyczne maksimum: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Historyczne minimum: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Aktualna cena: $ 0.9976 $ 0.9976 $ 0.9976 Dowiedz się więcej o cenie First Digital USD (FDUSD)

Tokenomika First Digital USD (FDUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki First Digital USD (FDUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FDUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FDUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFDUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena FDUSDna żywo!

Jak kupić FDUSD Chcesz dodać First Digital USD (FDUSD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FDUSD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FDUSD na MEXC już teraz!

Historia ceny First Digital USD (FDUSD) Analiza historii ceny FDUSD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FDUSD już teraz!

Prognoza ceny FDUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FDUSD? Nasza strona z prognozami cen FDUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FDUSD już teraz!

