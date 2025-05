FDUSD

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

NazwaFDUSD

PozycjaNo.51

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0005%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)364.94%

Podaż w obiegu1,659,012,287.822044

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,659,012,287.822044

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.0595932045403598,2023-07-29

Najniższa cena0.8811103424050479,2025-04-02

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieFirst Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.