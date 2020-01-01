Tokenomika Freysa (FAI) Odkryj kluczowe informacje o Freysa (FAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Freysa (FAI) FAI is an AI concept token. FAI is an AI concept token. Oficjalna strona internetowa: https://www.freysa.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb33Ff54b9F7242EF1593d2C9Bcd8f9df46c77935 Kup FAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Freysa (FAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Freysa (FAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.21M $ 80.21M $ 80.21M Całkowita podaż: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Podaż w obiegu: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.21M $ 80.21M $ 80.21M Historyczne maksimum: $ 0.09678 $ 0.09678 $ 0.09678 Historyczne minimum: $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 Aktualna cena: $ 0.009794 $ 0.009794 $ 0.009794 Dowiedz się więcej o cenie Freysa (FAI)

Tokenomika Freysa (FAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Freysa (FAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAI tokenomikę, poznaj cenę tokena FAIna żywo!

Jak kupić FAI Chcesz dodać Freysa (FAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Freysa (FAI) Analiza historii ceny FAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FAI już teraz!

Prognoza ceny FAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAI? Nasza strona z prognozami cen FAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!