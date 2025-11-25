Tokenomika ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
Tokenomika i analiza cenowa ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ArAIstotlebyVirtuals (FACY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
$FACY to token platformy fact-checkingowej Facticity stworzonej przez AI Seer, wykorzystywany do nagradzania społeczności. Platforma ma około 3 000 aktywnych użytkowników tygodniowo, w tym organizacje badawcze i rządowe. Jej bot @ArAIstotle koncentruje się na weryfikacji faktów w przestrzeni Web3. Począwszy od 9 września, 16,7% tokenów zostanie odblokowanych i rozdysponowanych na podstawie punktów, które można zdobywać poprzez trzymanie $FACY, interakcję z botem lub dostarczanie poprawnych informacji.
Tokenomika ArAIstotlebyVirtuals (FACY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ArAIstotlebyVirtuals (FACY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FACY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FACY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFACY tokenomikę, poznaj cenę tokena FACYna żywo!
Jak kupić FACY
Chcesz dodać ArAIstotlebyVirtuals (FACY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FACY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
Analiza historii ceny FACY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny FACY
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FACY? Nasza strona z prognozami cen FACY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
Kwota
1 FACY = 0.01833 USD
Handluj ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę