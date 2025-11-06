GiełdaDEX+
Aktualna cena ArAIstotlebyVirtuals to 0.04227 USD. Śledź aktualizacje cen FACY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FACY łatwo w MEXC już teraz.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:35:57 (UTC+8)

Informacje o cenie ArAIstotlebyVirtuals (FACY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03809
$ 0.03809$ 0.03809
Minimum 24h
$ 0.04852
$ 0.04852$ 0.04852
Maksimum 24h

$ 0.03809
$ 0.03809$ 0.03809

$ 0.04852
$ 0.04852$ 0.04852

--
----

--
----

-3.78%

-8.88%

-39.65%

-39.65%

Aktualna cena ArAIstotlebyVirtuals (FACY) wynosi $ 0.04227. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FACY wahał się między $ 0.03809 a $ 0.04852, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FACY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FACY zmieniły się o -3.78% w ciągu ostatniej godziny, o -8.88% w ciągu 24 godzin i o -39.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

--
----

$ 80.02K
$ 80.02K$ 80.02K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa ArAIstotlebyVirtuals wynosi --, przy $ 80.02K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FACY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny ArAIstotlebyVirtuals (FACY) – USD

Śledź zmiany ceny ArAIstotlebyVirtuals dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0041194-8.88%
30 Dni$ -0.02841-40.20%
60 dni$ +0.03227+322.70%
90 dni$ +0.03227+322.70%
Dzisiejsza zmiana ceny ArAIstotlebyVirtuals

DziśFACY odnotował zmianę $ -0.0041194 (-8.88%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ArAIstotlebyVirtuals

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02841 (-40.20%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ArAIstotlebyVirtuals

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FACY o $ +0.03227(+322.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ArAIstotlebyVirtuals

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03227 (+322.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ArAIstotlebyVirtuals.

Co to jest ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY to token platformy fact-checkingowej Facticity stworzonej przez AI Seer, wykorzystywany do nagradzania społeczności. Platforma ma około 3 000 aktywnych użytkowników tygodniowo, w tym organizacje badawcze i rządowe. Jej bot @ArAIstotle koncentruje się na weryfikacji faktów w przestrzeni Web3. Począwszy od 9 września, 16,7% tokenów zostanie odblokowanych i rozdysponowanych na podstawie punktów, które można zdobywać poprzez trzymanie $FACY, interakcję z botem lub dostarczanie poprawnych informacji.

ArAIstotlebyVirtuals jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ArAIstotlebyVirtuals. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FACY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ArAIstotlebyVirtuals na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ArAIstotlebyVirtuals będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ArAIstotlebyVirtuals (w USD)

Jaka będzie wartość ArAIstotlebyVirtuals (FACY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ArAIstotlebyVirtuals (FACY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ArAIstotlebyVirtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny ArAIstotlebyVirtuals!

Tokenomika ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Zrozumienie tokenomiki ArAIstotlebyVirtuals (FACY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FACYjuż teraz!

Jak kupić ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Szukasz jak kupić ArAIstotlebyVirtuals? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ArAIstotlebyVirtuals na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby ArAIstotlebyVirtuals

Aby lepiej zrozumieć ArAIstotlebyVirtuals, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ArAIstotlebyVirtuals

Jaka jest dziś wartość ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?
Aktualna cena FACY w USD wynosi 0.04227USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FACY do USD?
Aktualna cena FACY w USD wynosi $ 0.04227. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ArAIstotlebyVirtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla FACY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FACY w obiegu?
W obiegu FACY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FACY?
FACY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FACY?
FACY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu FACY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FACY wynosi $ 80.02K USD.
Czy w tym roku FACY pójdzie wyżej?
FACY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FACY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:35:57 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

