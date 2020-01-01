Tokenomika Elixir Games (ELIX) Odkryj kluczowe informacje o Elixir Games (ELIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Elixir Games (ELIX) Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Oficjalna strona internetowa: https://elixir.games/ Biała księga: https://whitepaper.elixir.games/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Kup ELIX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Elixir Games (ELIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elixir Games (ELIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 717.12K $ 717.12K $ 717.12K Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Historyczne maksimum: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Historyczne minimum: $ 0.002354886590692024 $ 0.002354886590692024 $ 0.002354886590692024 Aktualna cena: $ 0.002916 $ 0.002916 $ 0.002916 Dowiedz się więcej o cenie Elixir Games (ELIX)

Tokenomika Elixir Games (ELIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elixir Games (ELIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELIX tokenomikę, poznaj cenę tokena ELIXna żywo!

Jak kupić ELIX Chcesz dodać Elixir Games (ELIX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ELIX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ELIX na MEXC już teraz!

Historia ceny Elixir Games (ELIX) Analiza historii ceny ELIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ELIX już teraz!

Prognoza ceny ELIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELIX? Nasza strona z prognozami cen ELIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELIX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!