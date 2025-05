ELIX

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

NazwaELIX

PozycjaNo.1887

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.14%

Podaż w obiegu245,925,876.77188587

Maksymalna podaż1,500,000,000

Całkowita podaż1,499,994,210.560958

Wskaźnik obrotu0.1639%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.18068135424224743,2024-05-30

Najniższa cena0.004016229385088319,2025-04-09

Publiczny blockchainSOL

WprowadzenieElixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.