Tokenomika Dragon (DRAGON404) Odkryj kluczowe informacje o Dragon (DRAGON404), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dragon (DRAGON404) The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. Oficjalna strona internetowa: https://dragoncoin.biz/home#About Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c Kup DRAGON404 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dragon (DRAGON404) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dragon (DRAGON404), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M Historyczne maksimum: $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000008275 $ 0.000008275 $ 0.000008275 Dowiedz się więcej o cenie Dragon (DRAGON404)

Tokenomika Dragon (DRAGON404): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dragon (DRAGON404) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRAGON404, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRAGON404. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDRAGON404 tokenomikę, poznaj cenę tokena DRAGON404na żywo!

Jak kupić DRAGON404 Chcesz dodać Dragon (DRAGON404) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DRAGON404, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DRAGON404 na MEXC już teraz!

Historia ceny Dragon (DRAGON404) Analiza historii ceny DRAGON404 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DRAGON404 już teraz!

Prognoza ceny DRAGON404 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRAGON404? Nasza strona z prognozami cen DRAGON404 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DRAGON404 już teraz!

