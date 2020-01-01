Tokenomika Dione Protocol (DIONE) Odkryj kluczowe informacje o Dione Protocol (DIONE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dione Protocol (DIONE) Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future. Oficjalna strona internetowa: https://dioneprotocol.com/ Biała księga: https://medium.com/@dioneprotocol/nebra-powered-by-dione-219047088c81 Block Explorer: https://odysseyscan.com/

Tokenomika i analiza cenowa Dione Protocol (DIONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dione Protocol (DIONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Historyczne maksimum: $ 0.0194 $ 0.0194 $ 0.0194 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000851 $ 0.000851 $ 0.000851 Dowiedz się więcej o cenie Dione Protocol (DIONE)

Tokenomika Dione Protocol (DIONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dione Protocol (DIONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDIONE tokenomikę, poznaj cenę tokena DIONEna żywo!

