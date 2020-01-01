Tokenomika dForce (DF) Odkryj kluczowe informacje o dForce (DF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o dForce (DF) dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. Oficjalna strona internetowa: https://dforce.network/ Biała księga: https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0 Kup DF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa dForce (DF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dForce (DF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.08M $ 25.08M $ 25.08M Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.08M $ 25.08M $ 25.08M Historyczne maksimum: $ 2 $ 2 $ 2 Historyczne minimum: $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 Aktualna cena: $ 0.02508 $ 0.02508 $ 0.02508 Dowiedz się więcej o cenie dForce (DF)

Tokenomika dForce (DF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dForce (DF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDF tokenomikę, poznaj cenę tokena DFna żywo!

Historia ceny dForce (DF) Analiza historii ceny DF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DF już teraz!

