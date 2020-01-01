Tokenomika Derp Coin (DERP) Odkryj kluczowe informacje o Derp Coin (DERP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Derp Coin (DERP) DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. Oficjalna strona internetowa: https://www.derp.gay/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 Kup DERP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Derp Coin (DERP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Derp Coin (DERP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 859.40K $ 859.40K $ 859.40K Historyczne maksimum: $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 Historyczne minimum: $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 Aktualna cena: $ 0.0000012455 $ 0.0000012455 $ 0.0000012455 Dowiedz się więcej o cenie Derp Coin (DERP)

Tokenomika Derp Coin (DERP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Derp Coin (DERP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DERP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DERP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDERP tokenomikę, poznaj cenę tokena DERPna żywo!

Jak kupić DERP Chcesz dodać Derp Coin (DERP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DERP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DERP na MEXC już teraz!

Historia ceny Derp Coin (DERP) Analiza historii ceny DERP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DERP już teraz!

Prognoza ceny DERP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DERP? Nasza strona z prognozami cen DERP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DERP już teraz!

