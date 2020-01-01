Tokenomika Milady Cult (CULT) Odkryj kluczowe informacje o Milady Cult (CULT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Milady Cult (CULT) CULT is a meme coin. CULT is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://cult.inc/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 Kup CULT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Milady Cult (CULT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Milady Cult (CULT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.24M $ 67.24M $ 67.24M Historyczne maksimum: $ 0.00899 $ 0.00899 $ 0.00899 Historyczne minimum: $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 Aktualna cena: $ 0.0006724 $ 0.0006724 $ 0.0006724 Dowiedz się więcej o cenie Milady Cult (CULT)

Tokenomika Milady Cult (CULT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Milady Cult (CULT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CULT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CULT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCULT tokenomikę, poznaj cenę tokena CULTna żywo!

Jak kupić CULT Chcesz dodać Milady Cult (CULT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CULT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Milady Cult (CULT) Analiza historii ceny CULT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CULT już teraz!

Prognoza ceny CULT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CULT? Nasza strona z prognozami cen CULT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CULT już teraz!

