Informacje o CRTAI NETWORK (CRTAI) CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. Oficjalna strona internetowa: http://crtainetwork.com Biała księga: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da

Tokenomika i analiza cenowa CRTAI NETWORK (CRTAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CRTAI NETWORK (CRTAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.86K $ 64.86K $ 64.86K Całkowita podaż: $ 560.00M $ 560.00M $ 560.00M Podaż w obiegu: $ 352.90M $ 352.90M $ 352.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.93K $ 102.93K $ 102.93K Historyczne maksimum: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 Historyczne minimum: $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 Aktualna cena: $ 0.0001838 $ 0.0001838 $ 0.0001838 Dowiedz się więcej o cenie CRTAI NETWORK (CRTAI)

Tokenomika CRTAI NETWORK (CRTAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CRTAI NETWORK (CRTAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRTAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRTAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRTAI tokenomikę, poznaj cenę tokena CRTAIna żywo!

Historia ceny CRTAI NETWORK (CRTAI) Analiza historii ceny CRTAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CRTAI już teraz!

Prognoza ceny CRTAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRTAI? Nasza strona z prognozami cen CRTAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRTAI już teraz!

