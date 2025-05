CRTAI

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

NazwaCRTAI

PozycjaNo.2458

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.06%

Podaż w obiegu352,900,942

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż560,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.004467357472202423,2025-01-23

Najniższa cena0.000694850959588009,2025-05-31

Publiczny blockchainBSC

