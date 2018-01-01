Tokenomika Terra Classic (LUNC) Odkryj kluczowe informacje o Terra Classic (LUNC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Terra Classic (LUNC) Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Oficjalna strona internetowa: https://www.terra-classic.money Biała księga: https://classic-docs.terra.money Block Explorer: https://finder.terra.money/classic

Tokenomika i analiza cenowa Terra Classic (LUNC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Terra Classic (LUNC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 299.51M $ 299.51M $ 299.51M Całkowita podaż: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T Podaż w obiegu: $ 5.50T $ 5.50T $ 5.50T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 353.13M $ 353.13M $ 353.13M Historyczne maksimum: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 Historyczne minimum: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Aktualna cena: $ 0.00005442 $ 0.00005442 $ 0.00005442 Dowiedz się więcej o cenie Terra Classic (LUNC)

Tokenomika Terra Classic (LUNC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Terra Classic (LUNC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUNC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUNC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUNC tokenomikę, poznaj cenę tokena LUNCna żywo!

Jak kupić LUNC Chcesz dodać Terra Classic (LUNC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUNC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LUNC na MEXC już teraz!

Historia ceny Terra Classic (LUNC) Analiza historii ceny LUNC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LUNC już teraz!

Prognoza ceny LUNC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUNC? Nasza strona z prognozami cen LUNC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUNC już teraz!

