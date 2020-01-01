Tokenomika SkyAI (SKYAI) Odkryj kluczowe informacje o SkyAI (SKYAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SkyAI (SKYAI) Oficjalna strona internetowa: https://skyai.pro Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x92aa03137385F18539301349dcfC9EbC923fFb10 Kup SKYAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SkyAI (SKYAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SkyAI (SKYAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.17M $ 30.17M $ 30.17M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.17M $ 30.17M $ 30.17M Historyczne maksimum: $ 0.101 $ 0.101 $ 0.101 Historyczne minimum: $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 $ 0.020745137226669978 Aktualna cena: $ 0.03017 $ 0.03017 $ 0.03017 Dowiedz się więcej o cenie SkyAI (SKYAI)

Tokenomika SkyAI (SKYAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SkyAI (SKYAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKYAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKYAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKYAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SKYAIna żywo!

Jak kupić SKYAI Chcesz dodać SkyAI (SKYAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SKYAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SKYAI na MEXC już teraz!

Historia ceny SkyAI (SKYAI) Analiza historii ceny SKYAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SKYAI już teraz!

Prognoza ceny SKYAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKYAI? Nasza strona z prognozami cen SKYAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKYAI już teraz!

