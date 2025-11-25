Tokenomika CROSS (CROSS)

Tokenomika CROSS (CROSS)

Odkryj kluczowe informacje o CROSS (CROSS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Tokenomika i analiza cenowa CROSS (CROSS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CROSS (CROSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 38.46M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 335.22M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 114.74M
Historyczne maksimum:
$ 0.44571
Historyczne minimum:
$ 0.04656997751656906
Aktualna cena:
$ 0.11474
Informacje o CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.ogfcorp.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6bf62ca91e397b5a7d1d6bce97d9092065d7a510#tokenInfo

Tokenomika CROSS (CROSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki CROSS (CROSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CROSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROSS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCROSS tokenomikę, poznaj cenę tokena CROSSna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

