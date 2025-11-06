Prognoza ceny CROSS (CROSS) (USD)

Sprawdź prognozy cen CROSS na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość CROSS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny CROSS na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny CROSS (CROSS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy CROSS może potencjalnie wzrosnąć o 0,00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0,11943. Prognoza ceny CROSS (CROSS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy CROSS może potencjalnie wzrosnąć o 5,00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0,125401. Prognoza ceny CROSS (CROSS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CROSS na 2027 rok wyniesie $ 0,131671 przy stopie wzrostu wynoszącej 10,25%. Prognoza ceny CROSS (CROSS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena CROSS na 2028 rok wyniesie $ 0,138255 przy stopie wzrostu wynoszącej 15,76%. Prognoza ceny CROSS (CROSS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CROSS w 2029 roku wyniesie $ 0,145167 przy stopie wzrostu 21,55%. Prognoza ceny CROSS (CROSS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena CROSS w 2030 roku wyniesie $ 0,152426 przy stopie wzrostu 27,63%. Prognoza ceny CROSS (CROSS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena CROSS może potencjalnie wzrosnąć o 107,89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0,248286. Prognoza ceny CROSS (CROSS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena CROSS może potencjalnie wzrosnąć o 238,64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0,404432.

2026 $ 0,125401 5,00%

2027 $ 0,131671 10,25%

2028 $ 0,138255 15,76%

2029 $ 0,145167 21,55%

2030 $ 0,152426 27,63%

2031 $ 0,160047 34,01%

2032 $ 0,168050 40,71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0,176452 47,75%

2034 $ 0,185275 55,13%

2035 $ 0,194538 62,89%

2036 $ 0,204265 71,03%

2037 $ 0,214479 79,59%

2038 $ 0,225203 88,56%

2039 $ 0,236463 97,99%

2040 $ 0,248286 107,89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny CROSS na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0,11943 0,00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0,119446 0,01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0,119544 0,10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0,119920 0,41% Prognoza ceny CROSS (CROSS) na dziś Przewidywana cena dla CROSS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0,11943 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny CROSS (CROSS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny CROSS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0,119446 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa CROSS (CROSS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla CROSS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0,119544 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa CROSS (CROSS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena CROSS wynosi $0,119920 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen CROSS Aktualna cena $ 0,11943$ 0,11943 $ 0,11943 Zmiana ceny (24H) -2,40% Kapitalizacja rynkowa $ 40,04M$ 40,04M $ 40,04M Podaż w obiegu 335,22M 335,22M 335,22M Wolumen (24H) $ 66,95K$ 66,95K $ 66,95K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena CROSS to $ 0,11943. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2,40%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 66,95K. Ponadto CROSS ma podaż w obiegu wynoszącą 335,22M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 40,04M. Zobacz na żywo cenę CROSS

Jak kupić CROSS (CROSS) Próbujesz kupić CROSS? Teraz możesz kupować CROSS za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić CROSS i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić CROSS teraz

Historyczna cena CROSS Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami CROSS, cena CROSS wynosi 0,11943USD. Podaż w obiegu CROSS (CROSS) wynosi 0,00 CROSS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $40,04M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0,00% $ 0,000450 $ 0,13088 $ 0,11857

7 D -0,09% $ -0,01185 $ 0,13184 $ 0,11068

30 Dni -0,46% $ -0,10319 $ 0,22477 $ 0,0538 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin CROSS zanotował zmianę ceny o $0,000450 , co stanowi 0,00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs CROSS osiągnął maksimum na poziomie $0,13184 i minimum na poziomie $0,11068 . Zanotowano zmianę ceny o -0,09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał CROSS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana CROSS o -0,46% , co odpowiada około $-0,10319 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny CROSS. Sprawdź pełną historię cen CROSS, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen CROSS

Jak działa moduł przewidywania ceny CROSS (CROSS)? Moduł predykcji ceny CROSS to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu CROSS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania CROSS na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów CROSS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę CROSS. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość CROSS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę CROSS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał CROSS.

Dlaczego prognoaza ceny CROSS jest ważna?

Prognozy cen CROSS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

