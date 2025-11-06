GiełdaDEX+
Aktualna cena CROSS to 0.12169 USD. Śledź aktualizacje cen CROSS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CROSS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CROSS

Informacje o cenie CROSS

Czym jest CROSS

Oficjalna strona internetowa CROSS

Tokenomika CROSS

Prognoza cen CROSS

Historia CROSS

Przewodnik zakupowy CROSS

Przelicznik CROSS-fiat

CROSS na spot

USDT-M Futures CROSS

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo CROSS

Cena CROSS(CROSS)

Aktualna cena 1 CROSS do USD:

$0.12169
$0.12169$0.12169
-0.55%1D
USD
CROSS (CROSS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:23:37 (UTC+8)

Informacje o cenie CROSS (CROSS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.11438
$ 0.11438$ 0.11438
Minimum 24h
$ 0.12433
$ 0.12433$ 0.12433
Maksimum 24h

$ 0.11438
$ 0.11438$ 0.11438

$ 0.12433
$ 0.12433$ 0.12433

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

-1.19%

-0.54%

-6.96%

-6.96%

Aktualna cena CROSS (CROSS) wynosi $ 0.12169. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CROSS wahał się między $ 0.11438 a $ 0.12433, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CROSS w historii to $ 0.4431755260236053, a najniższy to $ 0.04656997751656906.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CROSS zmieniły się o -1.19% w ciągu ostatniej godziny, o -0.54% w ciągu 24 godzin i o -6.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CROSS (CROSS)

No.453

$ 40.79M
$ 40.79M$ 40.79M

$ 64.85K
$ 64.85K$ 64.85K

$ 121.69M
$ 121.69M$ 121.69M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa CROSS wynosi $ 40.79M, przy $ 64.85K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CROSS w obiegu wynosi 335.22M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.69M.

Historia ceny CROSS (CROSS) – USD

Śledź zmiany ceny CROSS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000673-0.54%
30 Dni$ -0.10251-45.73%
60 dni$ -0.09337-43.42%
90 dni$ -0.16996-58.28%
Dzisiejsza zmiana ceny CROSS

DziśCROSS odnotował zmianę $ -0.000673 (-0.54%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny CROSS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.10251 (-45.73%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny CROSS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CROSS o $ -0.09337(-43.42%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny CROSS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.16996 (-58.28%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe CROSS (CROSS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen CROSS.

Co to jest CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w CROSS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CROSS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące CROSS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno CROSS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny CROSS (w USD)

Jaka będzie wartość CROSS (CROSS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CROSS (CROSS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CROSS.

Sprawdź teraz prognozę ceny CROSS!

Tokenomika CROSS (CROSS)

Zrozumienie tokenomiki CROSS (CROSS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CROSSjuż teraz!

Jak kupić CROSS (CROSS)

Szukasz jak kupić CROSS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić CROSS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CROSS na lokalne waluty

1 CROSS(CROSS) do VND
3,202.27235
1 CROSS(CROSS) do AUD
A$0.1861857
1 CROSS(CROSS) do GBP
0.0924844
1 CROSS(CROSS) do EUR
0.1046534
1 CROSS(CROSS) do USD
$0.12169
1 CROSS(CROSS) do MYR
RM0.5086642
1 CROSS(CROSS) do TRY
5.1243659
1 CROSS(CROSS) do JPY
¥18.61857
1 CROSS(CROSS) do ARS
ARS$176.6172153
1 CROSS(CROSS) do RUB
9.8994815
1 CROSS(CROSS) do INR
10.7756495
1 CROSS(CROSS) do IDR
Rp2,028.1658554
1 CROSS(CROSS) do PHP
7.1492875
1 CROSS(CROSS) do EGP
￡E.5.7693229
1 CROSS(CROSS) do BRL
R$0.6510415
1 CROSS(CROSS) do CAD
C$0.1715829
1 CROSS(CROSS) do BDT
14.8291434
1 CROSS(CROSS) do NGN
175.59867
1 CROSS(CROSS) do COP
$468.0379935
1 CROSS(CROSS) do ZAR
R.2.1222736
1 CROSS(CROSS) do UAH
5.1182814
1 CROSS(CROSS) do TZS
T.Sh.298.99233
1 CROSS(CROSS) do VES
Bs27.13687
1 CROSS(CROSS) do CLP
$114.87536
1 CROSS(CROSS) do PKR
Rs34.3944616
1 CROSS(CROSS) do KZT
63.9128049
1 CROSS(CROSS) do THB
฿3.9500574
1 CROSS(CROSS) do TWD
NT$3.760221
1 CROSS(CROSS) do AED
د.إ0.4466023
1 CROSS(CROSS) do CHF
Fr0.097352
1 CROSS(CROSS) do HKD
HK$0.9455313
1 CROSS(CROSS) do AMD
֏46.5525095
1 CROSS(CROSS) do MAD
.د.م1.1329339
1 CROSS(CROSS) do MXN
$2.263434
1 CROSS(CROSS) do SAR
ريال0.4563375
1 CROSS(CROSS) do ETB
Br18.6575108
1 CROSS(CROSS) do KES
KSh15.7272156
1 CROSS(CROSS) do JOD
د.أ0.08627821
1 CROSS(CROSS) do PLN
0.4490361
1 CROSS(CROSS) do RON
лв0.5366529
1 CROSS(CROSS) do SEK
kr1.1621395
1 CROSS(CROSS) do BGN
лв0.206873
1 CROSS(CROSS) do HUF
Ft40.9170456
1 CROSS(CROSS) do CZK
2.5773942
1 CROSS(CROSS) do KWD
د.ك0.03735883
1 CROSS(CROSS) do ILS
0.3954925
1 CROSS(CROSS) do BOB
Bs0.839661
1 CROSS(CROSS) do AZN
0.206873
1 CROSS(CROSS) do TJS
SM1.1256325
1 CROSS(CROSS) do GEL
0.3297799
1 CROSS(CROSS) do AOA
Kz111.4376175
1 CROSS(CROSS) do BHD
.د.ب0.04575544
1 CROSS(CROSS) do BMD
$0.12169
1 CROSS(CROSS) do DKK
kr0.7885512
1 CROSS(CROSS) do HNL
L3.2077484
1 CROSS(CROSS) do MUR
5.6001738
1 CROSS(CROSS) do NAD
$2.117406
1 CROSS(CROSS) do NOK
kr1.241238
1 CROSS(CROSS) do NZD
$0.2141744
1 CROSS(CROSS) do PAB
B/.0.12169
1 CROSS(CROSS) do PGK
K0.5171825
1 CROSS(CROSS) do QAR
ر.ق0.4429516
1 CROSS(CROSS) do RSD
дин.12.3977772
1 CROSS(CROSS) do UZS
soʻm1,448.6902444
1 CROSS(CROSS) do ALL
L10.2268276
1 CROSS(CROSS) do ANG
ƒ0.2178251
1 CROSS(CROSS) do AWG
ƒ0.219042
1 CROSS(CROSS) do BBD
$0.24338
1 CROSS(CROSS) do BAM
KM0.206873
1 CROSS(CROSS) do BIF
Fr358.86381
1 CROSS(CROSS) do BND
$0.158197
1 CROSS(CROSS) do BSD
$0.12169
1 CROSS(CROSS) do JMD
$19.5860055
1 CROSS(CROSS) do KHR
488.7143414
1 CROSS(CROSS) do KMF
Fr51.83994
1 CROSS(CROSS) do LAK
2,645.4347297
1 CROSS(CROSS) do LKR
රු37.0655571
1 CROSS(CROSS) do MDL
L2.0748145
1 CROSS(CROSS) do MGA
Ar548.152605
1 CROSS(CROSS) do MOP
P0.97352
1 CROSS(CROSS) do MVR
1.874026
1 CROSS(CROSS) do MWK
MK211.2672259
1 CROSS(CROSS) do MZN
MT7.7820755
1 CROSS(CROSS) do NPR
रु17.2726786
1 CROSS(CROSS) do PYG
863.02548
1 CROSS(CROSS) do RWF
Fr176.81557
1 CROSS(CROSS) do SBD
$1.0002918
1 CROSS(CROSS) do SCR
1.6683699
1 CROSS(CROSS) do SRD
$4.6911495
1 CROSS(CROSS) do SVC
$1.0635706
1 CROSS(CROSS) do SZL
L2.1247074
1 CROSS(CROSS) do TMT
m0.425915
1 CROSS(CROSS) do TND
د.ت0.36056747
1 CROSS(CROSS) do TTD
$0.8238413
1 CROSS(CROSS) do UGX
Sh425.42824
1 CROSS(CROSS) do XAF
Fr69.3633
1 CROSS(CROSS) do XCD
$0.328563
1 CROSS(CROSS) do XOF
Fr69.3633
1 CROSS(CROSS) do XPF
Fr12.53407
1 CROSS(CROSS) do BWP
P1.6415981
1 CROSS(CROSS) do BZD
$0.2445969
1 CROSS(CROSS) do CVE
$11.6956259
1 CROSS(CROSS) do DJF
Fr21.53913
1 CROSS(CROSS) do DOP
$7.8100642
1 CROSS(CROSS) do DZD
د.ج15.9085337
1 CROSS(CROSS) do FJD
$0.2774532
1 CROSS(CROSS) do GNF
Fr1,058.09455
1 CROSS(CROSS) do GTQ
Q0.9321454
1 CROSS(CROSS) do GYD
$25.4526804
1 CROSS(CROSS) do ISK
kr15.45463

Zasoby CROSS

Aby lepiej zrozumieć CROSS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa CROSS
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące CROSS

Jaka jest dziś wartość CROSS (CROSS)?
Aktualna cena CROSS w USD wynosi 0.12169USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CROSS do USD?
Aktualna cena CROSS w USD wynosi $ 0.12169. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CROSS?
Kapitalizacja rynkowa dla CROSS wynosi $ 40.79M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CROSS w obiegu?
W obiegu CROSS znajduje się 335.22M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CROSS?
CROSS osiąga ATH w wysokości 0.4431755260236053 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CROSS?
CROSS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.04656997751656906 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CROSS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CROSS wynosi $ 64.85K USD.
Czy w tym roku CROSS pójdzie wyżej?
CROSS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CROSS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:23:37 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator CROSS do USD

Kwota

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.12169 USD

Handluj CROSS

CROSS/USDT
$0.12169
$0.12169$0.12169
-0.58%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

