Tokenomika Clover Finance (CLV) Odkryj kluczowe informacje o Clover Finance (CLV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Clover Finance (CLV) Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum's EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Oficjalna strona internetowa: https://clv.org/ Biała księga: https://docs.clv.org/ Block Explorer: https://clv.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Clover Finance (CLV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Clover Finance (CLV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.60M $ 22.60M $ 22.60M Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.92M $ 36.92M $ 36.92M Historyczne maksimum: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 Historyczne minimum: $ 0.016294094131601444 $ 0.016294094131601444 $ 0.016294094131601444 Aktualna cena: $ 0.01846 $ 0.01846 $ 0.01846 Dowiedz się więcej o cenie Clover Finance (CLV)

Tokenomika Clover Finance (CLV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Clover Finance (CLV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLV tokenomikę, poznaj cenę tokena CLVna żywo!

Jak kupić CLV Chcesz dodać Clover Finance (CLV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CLV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CLV na MEXC już teraz!

Historia ceny Clover Finance (CLV) Analiza historii ceny CLV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLV już teraz!

Prognoza ceny CLV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLV? Nasza strona z prognozami cen CLV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLV już teraz!

