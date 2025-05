CLV

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

NazwaCLV

PozycjaNo.666

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.34%

Podaż w obiegu1,224,140,929

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż2,000,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-07-16 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.16773807,2021-08-31

Najniższa cena0.018906799129423026,2025-04-18

Publiczny blockchainETH

