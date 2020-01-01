Tokenomika CELO (CELO) Odkryj kluczowe informacje o CELO (CELO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CELO (CELO) Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD). Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD). Oficjalna strona internetowa: https://celo.org/ Biała księga: http://docs.celo.org/ Block Explorer: https://celoscan.io Kup CELO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CELO (CELO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CELO (CELO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 152.16M $ 152.16M $ 152.16M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 581.41M $ 581.41M $ 581.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 261.70M $ 261.70M $ 261.70M Historyczne maksimum: $ 5.211 $ 5.211 $ 5.211 Historyczne minimum: $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 Aktualna cena: $ 0.2617 $ 0.2617 $ 0.2617 Dowiedz się więcej o cenie CELO (CELO)

Tokenomika CELO (CELO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CELO (CELO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CELO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CELO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCELO tokenomikę, poznaj cenę tokena CELOna żywo!

Jak kupić CELO Chcesz dodać CELO (CELO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CELO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CELO na MEXC już teraz!

Historia ceny CELO (CELO) Analiza historii ceny CELO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CELO już teraz!

Prognoza ceny CELO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CELO? Nasza strona z prognozami cen CELO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CELO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!