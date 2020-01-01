Tokenomika DEXE (DEXE) Odkryj kluczowe informacje o DEXE (DEXE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DEXE (DEXE) Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://dexe.network/ Biała księga: https://whitepaper.dexe.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6

Tokenomika i analiza cenowa DEXE (DEXE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DEXE (DEXE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 802.59M Całkowita podaż: $ 96.50M Podaż w obiegu: $ 83.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 925.00M Historyczne maksimum: $ 33.732 Historyczne minimum: $ 0.65351413 Aktualna cena: $ 9.585

Tokenomika DEXE (DEXE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DEXE (DEXE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEXE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEXE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEXE tokenomikę, poznaj cenę tokena DEXEna żywo!

Jak kupić DEXE Chcesz dodać DEXE (DEXE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DEXE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DEXE na MEXC już teraz!

Historia ceny DEXE (DEXE) Analiza historii ceny DEXE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEXE już teraz!

Prognoza ceny DEXE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEXE? Nasza strona z prognozami cen DEXE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEXE już teraz!

