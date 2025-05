CELO

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

NazwaCELO

PozycjaNo.234

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)7.28%

Podaż w obiegu570,648,764

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.5706%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum10.6583577,2021-08-30

Najniższa cena0.24953289967677353,2025-04-07

Publiczny blockchainCELO

Sektor

Media społecznościowe

