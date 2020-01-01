Tokenomika SaharaAI (SAHARA) Odkryj kluczowe informacje o SaharaAI (SAHARA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SaharaAI (SAHARA) Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications. Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications. Oficjalna strona internetowa: https://saharaai.com/ Biała księga: https://saharaai.com/learn/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFDFfB411C4A70AA7C95D5C981a6Fb4Da867e1111 Kup SAHARA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SaharaAI (SAHARA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SaharaAI (SAHARA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 777.50M $ 777.50M $ 777.50M Historyczne maksimum: $ 0.1674 $ 0.1674 $ 0.1674 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.07775 $ 0.07775 $ 0.07775 Dowiedz się więcej o cenie SaharaAI (SAHARA)

Tokenomika SaharaAI (SAHARA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SaharaAI (SAHARA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAHARA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAHARA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAHARA tokenomikę, poznaj cenę tokena SAHARAna żywo!

Jak kupić SAHARA Chcesz dodać SaharaAI (SAHARA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SAHARA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SAHARA na MEXC już teraz!

Historia ceny SaharaAI (SAHARA) Analiza historii ceny SAHARA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SAHARA już teraz!

Prognoza ceny SAHARA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAHARA? Nasza strona z prognozami cen SAHARA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAHARA już teraz!

