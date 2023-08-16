CELOUSDT -- Zmiana-- Cena indeksowa-- Cena godziwa-- Stopa finansowania / Odliczanie-- / -- CELOUSDT Ostatni -- -- Cena godziwa -- Minimum 24h -- Maksimum 24h -- Obrót 24h -- Wolumen 24h -- Stopa finansowania / Odliczanie -- Pozycje(--) Otwarte zlecenia(--) Historia pozycji Historia zleceń i transakcji Przepływ kapitału Aktywa Ukryj inne pary Ukryj inne pary Brak danych Saldo portfela: ‎ -- USDT Złóż zlecenie, kopiuj transakcje lub handluj w siatce teraz Copy trade Handel Grid Wykres Zasady handlu Wykres Analiza Zasady handlu Limit ryzyka 1S 1M 5M 15M 1H 4H 1D Ostatnia cena Oryginalny TradingView Głębokość Oryginalny TradingView Głębokość Księga zleceń Transakcje rynkowe Księga zleceń -- Cena ( USDT ) Ilość ( -- ) Łącznie ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Śred. Cena ≈ 0 Ilość 0 Łącznie 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Śred. Cena ≈ 0 Ilość 0 Łącznie 0 -- B -- S Transakcje rynkowe Cena ( USDT ) Ilość ( -- ) Czas -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Wszystkie Korekta Wzrost Nowe maksimum Nowe minimum Wzrost ceny Spadek ceny Wzrost ceny i wysoki wol. Spadek ceny i wysoki wol. Para handlowa Zmiana 24H Brak danych Otwórz Zamknij Otwórz Zamknij Izolowany 1X S Limit Rynek Aktywacja Dostępny ‎ -- Ilość (--) 0% 25% 50% 75% 100% Kup ‎ 0 -- Sprzedaj ‎ 0 -- Max Long 0 -- Maks. short 0 -- Otwórz pozycję długą Otwórz pozycję krótką Depozyt zabezpieczający ‎ 0 USDT Depozyt zabezpieczający ‎ 0 USDT Zarejestruj sięZaloguj się Limit Rynek Aktywacja Izolowany 1X S Dostępny ‎ -- Ilość (--) 0% 25% 50% 75% 100% Kup ‎ 0 -- Max Long ‎ 0 -- Otwórz pozycję długą Depozyt zabezpieczający ‎ 0 USDT Zarejestruj sięZaloguj się Ilość (--) 0% 25% 50% 75% 100% Sprzedaj ‎ 0 -- Maks. short ‎ 0 -- Otwórz pozycję krótką Depozyt zabezpieczający ‎ 0 USDT Zarejestruj sięZaloguj się Stawka opłaty Maker - / Taker - Portfel Depozyt Przelej Niezrealizowany PNL ‎ -

<p>Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody spowodowane przez którekolwiek z następujących okoliczności:</p><article><p>a) Utrata zysków, utrata danych, utrata możliwości, szkody niematerialne lub jakiekolwiek szkody będące następstwem zdarzenia Siły Wyższej.</p><p>b) MEXC ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że konkretny Obserwujący i konkretne transakcje mogą naruszać obowiązujące prawo lub niniejszą Umowę lub inne Dokumenty Prawne, co obejmuje między innymi prowadzenie zabronionych działań handlowych (w tym między innymi manipulacji lub nadużyć handlowych), podczas procesu otwierania konta podano fałszywe lub nieprawidłowe informacje, lub użytkownik nie działał w dobrej wierze podczas korzystania z naszych Usług.</p><p>c) MEXC ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zachowanie Obserwującego na Platformie jest niezgodne z prawem lub niewłaściwe, co obejmuje między innymi prowadzenie zabronionych działań handlowych (w tym między innymi manipulacji lub nadużyć handlowych), podczas procesu otwierania konta podano oszukańcze lub nieprawidłowe informacje, lub użytkownik nie działał w dobrej wierze podczas korzystania z naszych Usług.</p><p>d) Straty lub koszty poniesione w związku z zakupem lub nabyciem jakichkolwiek danych, informacji lub transakcjami za pośrednictwem Usług.</p><p>e) Błędna interpretacja lub niezrozumienie Usług, jakakolwiek częściowa lub całkowita strata spowodowana bezpośrednim lub pośrednim udziałem użytkownika w związku z Usługami i niniejszą Umową.</p></article><p>2) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że istnieje ryzyko związane z funkcjonowaniem Usług, obejmujące między innymi automatyczne operacje handlowe, w ramach których transakcje na jego koncie mogą być rozpoczynane i kończone bez jego ręcznej interwencji.</p><p>3) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że MEXC nie gwarantuje powodzenia żadnej skopiowanej transakcji ani faktu, że skopiowana transakcja zostanie skopiowana na konto Obserwującego. Skopiowana transakcja może nie zostać pomyślnie skopiowana z kilku powodów, w tym między innymi z powodu niespełnienia minimalnej kwoty kopiowanej transakcji, niespełnienia wymaganego współczynnika zabezpieczenia, uruchomienia środków kontroli ryzyka i innych okoliczności, które naruszają niniejszą Umowę i/lub Dokumenty Prawne lub są w inny sposób określone w nich.</p><p>4) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że może wystąpić opóźnienie w świadczeniu Usług, co może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika strat i/lub kosztów, a także że Usługi mogą ulec awarii.</p><p>5) Usługi zarządzania inwestycjami pozostają do dyspozycji użytkownika. Należy pamiętać, że decydując się na korzystanie z Usług w celu kopiowania konkretnych traderów i/lub stosowania konkretnych strategii handlowych, uznaje się, że użytkownik wziął pod uwagę swoją ogólną sytuację finansową, w tym planowanie finansowe, i rozumie, że korzystanie z funkcji Usług ma charakter wysoce spekulacyjny, a strata, którą może ponieść, może być większa niż strata Tradera. Trader może dokonywać zarówno zyskownych, jak i stratnych transakcji.</p><p>6) Usługi świadczone w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji udostępnionych na Platformie lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług, użytkownik ponosi wyłączne ryzyko.</p><p>7) Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy przeprowadzić niezależne badania i ocenę. Użytkownik powinien samodzielnie określić, czy jego inwestycja, strategia lub jakiekolwiek inne produkty i usługi spełniają jego własne potrzeby w oparciu o cele inwestycyjne oraz warunki osobiste i finansowe.</p><p>8) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty spowodowane automatycznym wykonywaniem operacji za pomocą Usług.</p><p>9) Wszelkie informacje zamieszczane na Platformie mają na celu zapewnienie dynamiki handlu i usług informacyjnych dla Traderów i Obserwujących. Niniejsza Platforma nie zapewnia żadnej formy doradztwa inwestycyjnego i nie sugeruje dostarczania takich informacji lub funkcji w jakiejkolwiek formie. Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzania niezależnych badań i podejmowania niezależnych decyzji inwestycyjnych w oparciu o informacje zebrane za pośrednictwem tej Platformy lub funkcji Usług.</p><p>10) Użytkownik zgadza się i akceptuje, że poniższe przyczyny, między innymi, mogą spowodować niewykonanie Usług:</p><article><p>a) Liczba Obserwujących Tradera osiągnęła maksymalny limit;</p><p>b) Trader zaprzestał działalności;</p><p>c) Obecny status użytkownika to Trader;</p><p>d) Brak aktywów lub funduszy na koncie użytkownika; i</p><p>e) Limit zleceń Tradera został osiągnięty.</p></article><p>Podejmiemy uzasadnione kroki w celu monitorowania wyników każdego Tradera w ramach funkcjonalności Usług. Zastrzegamy sobie prawo wstrzymania lub zablokowania kopiowania dowolnego Tradera w ramach funkcjonalności Usług.</p><p>MEXC wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa do ostatecznego wyjaśnienia niniejszej Umowy w zakresie prawa.</p>