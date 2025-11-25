Tokenomika Courage The Dog (CCDOG)

Tokenomika Courage The Dog (CCDOG)

Odkryj kluczowe informacje o Courage The Dog (CCDOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:11:26 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Courage The Dog (CCDOG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Courage The Dog (CCDOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 216.80K
$ 216.80K$ 216.80K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 216.80K
$ 216.80K$ 216.80K
Historyczne maksimum:
$ 0.007954
$ 0.007954$ 0.007954
Historyczne minimum:
$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114
Aktualna cena:
$ 0.0002168
$ 0.0002168$ 0.0002168

Informacje o Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Oficjalna strona internetowa:
https://couragethedog.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1165ecebfa6693cf64ac5ef49f1b32e8acbffe01

Tokenomika Courage The Dog (CCDOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Courage The Dog (CCDOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CCDOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CCDOG.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCCDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena CCDOGna żywo!

Jak kupić CCDOG

Chcesz dodać Courage The Dog (CCDOG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CCDOG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Courage The Dog (CCDOG)

Analiza historii ceny CCDOG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CCDOG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CCDOG? Nasza strona z prognozami cen CCDOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

