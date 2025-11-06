GiełdaDEX+
Aktualna cena Courage The Dog to 0.000422 USD. Śledź aktualizacje cen CCDOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CCDOG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CCDOG

Informacje o cenie CCDOG

Czym jest CCDOG

Oficjalna strona internetowa CCDOG

Tokenomika CCDOG

Prognoza cen CCDOG

Historia CCDOG

Przewodnik zakupowy CCDOG

Przelicznik CCDOG-fiat

CCDOG na spot

Logo Courage The Dog

Cena Courage The Dog(CCDOG)

Aktualna cena 1 CCDOG do USD:

$0.000422
+11.64%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:18:47 (UTC+8)

Informacje o cenie Courage The Dog (CCDOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00035
Minimum 24h
$ 0.000428
Maksimum 24h

$ 0.00035
$ 0.000428
$ 0.007338398743725209
$ 0.000171937390596114
+7.65%

+11.64%

+39.27%

+39.27%

Aktualna cena Courage The Dog (CCDOG) wynosi $ 0.000422. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CCDOG wahał się między $ 0.00035 a $ 0.000428, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CCDOG w historii to $ 0.007338398743725209, a najniższy to $ 0.000171937390596114.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CCDOG zmieniły się o +7.65% w ciągu ostatniej godziny, o +11.64% w ciągu 24 godzin i o +39.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Courage The Dog (CCDOG)

No.2605

$ 422.00K
$ 19.59K
$ 422.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Courage The Dog wynosi $ 422.00K, przy $ 19.59K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CCDOG w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 422.00K.

Historia ceny Courage The Dog (CCDOG) – USD

Śledź zmiany ceny Courage The Dog dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000044+11.64%
30 Dni$ -0.000787-65.10%
60 dni$ -0.001142-73.02%
90 dni$ -0.001782-80.86%
Dzisiejsza zmiana ceny Courage The Dog

DziśCCDOG odnotował zmianę $ +0.000044 (+11.64%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Courage The Dog

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000787 (-65.10%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Courage The Dog

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CCDOG o $ -0.001142(-73.02%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Courage The Dog

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.001782 (-80.86%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Courage The Dog (CCDOG)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Courage The Dog.

Co to jest Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Courage The Dog. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CCDOG, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Courage The Dog na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Courage The Dog będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Courage The Dog (w USD)

Jaka będzie wartość Courage The Dog (CCDOG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Courage The Dog (CCDOG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Courage The Dog.

Sprawdź teraz prognozę ceny Courage The Dog!

Tokenomika Courage The Dog (CCDOG)

Zrozumienie tokenomiki Courage The Dog (CCDOG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CCDOGjuż teraz!

Jak kupić Courage The Dog (CCDOG)

Szukasz jak kupić Courage The Dog? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Courage The Dog na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

CCDOG na lokalne waluty

1 Courage The Dog(CCDOG) do VND
11.10493
1 Courage The Dog(CCDOG) do AUD
A$0.00064566
1 Courage The Dog(CCDOG) do GBP
0.00032072
1 Courage The Dog(CCDOG) do EUR
0.00036292
1 Courage The Dog(CCDOG) do USD
$0.000422
1 Courage The Dog(CCDOG) do MYR
RM0.00176396
1 Courage The Dog(CCDOG) do TRY
0.01777042
1 Courage The Dog(CCDOG) do JPY
¥0.064566
1 Courage The Dog(CCDOG) do ARS
ARS$0.61247814
1 Courage The Dog(CCDOG) do RUB
0.0343297
1 Courage The Dog(CCDOG) do INR
0.0373681
1 Courage The Dog(CCDOG) do IDR
Rp7.03333052
1 Courage The Dog(CCDOG) do PHP
0.0247925
1 Courage The Dog(CCDOG) do EGP
￡E.0.02000702
1 Courage The Dog(CCDOG) do BRL
R$0.0022577
1 Courage The Dog(CCDOG) do CAD
C$0.00059502
1 Courage The Dog(CCDOG) do BDT
0.05142492
1 Courage The Dog(CCDOG) do NGN
0.608946
1 Courage The Dog(CCDOG) do COP
$1.6230753
1 Courage The Dog(CCDOG) do ZAR
R.0.00735968
1 Courage The Dog(CCDOG) do UAH
0.01774932
1 Courage The Dog(CCDOG) do TZS
T.Sh.1.036854
1 Courage The Dog(CCDOG) do VES
Bs0.094106
1 Courage The Dog(CCDOG) do CLP
$0.398368
1 Courage The Dog(CCDOG) do PKR
Rs0.11927408
1 Courage The Dog(CCDOG) do KZT
0.22163862
1 Courage The Dog(CCDOG) do THB
฿0.01369812
1 Courage The Dog(CCDOG) do TWD
NT$0.0130398
1 Courage The Dog(CCDOG) do AED
د.إ0.00154874
1 Courage The Dog(CCDOG) do CHF
Fr0.0003376
1 Courage The Dog(CCDOG) do HKD
HK$0.00327894
1 Courage The Dog(CCDOG) do AMD
֏0.1614361
1 Courage The Dog(CCDOG) do MAD
.د.م0.00392882
1 Courage The Dog(CCDOG) do MXN
$0.0078492
1 Courage The Dog(CCDOG) do SAR
ريال0.0015825
1 Courage The Dog(CCDOG) do ETB
Br0.06470104
1 Courage The Dog(CCDOG) do KES
KSh0.05453928
1 Courage The Dog(CCDOG) do JOD
د.أ0.000299198
1 Courage The Dog(CCDOG) do PLN
0.00155718
1 Courage The Dog(CCDOG) do RON
лв0.00186102
1 Courage The Dog(CCDOG) do SEK
kr0.0040301
1 Courage The Dog(CCDOG) do BGN
лв0.0007174
1 Courage The Dog(CCDOG) do HUF
Ft0.14189328
1 Courage The Dog(CCDOG) do CZK
0.00893796
1 Courage The Dog(CCDOG) do KWD
د.ك0.000129554
1 Courage The Dog(CCDOG) do ILS
0.0013715
1 Courage The Dog(CCDOG) do BOB
Bs0.0029118
1 Courage The Dog(CCDOG) do AZN
0.0007174
1 Courage The Dog(CCDOG) do TJS
SM0.0039035
1 Courage The Dog(CCDOG) do GEL
0.00114362
1 Courage The Dog(CCDOG) do AOA
Kz0.3864465
1 Courage The Dog(CCDOG) do BHD
.د.ب0.000158672
1 Courage The Dog(CCDOG) do BMD
$0.000422
1 Courage The Dog(CCDOG) do DKK
kr0.00273456
1 Courage The Dog(CCDOG) do HNL
L0.01112392
1 Courage The Dog(CCDOG) do MUR
0.01942044
1 Courage The Dog(CCDOG) do NAD
$0.0073428
1 Courage The Dog(CCDOG) do NOK
kr0.0043044
1 Courage The Dog(CCDOG) do NZD
$0.00074272
1 Courage The Dog(CCDOG) do PAB
B/.0.000422
1 Courage The Dog(CCDOG) do PGK
K0.0017935
1 Courage The Dog(CCDOG) do QAR
ر.ق0.00153608
1 Courage The Dog(CCDOG) do RSD
дин.0.04299336
1 Courage The Dog(CCDOG) do UZS
soʻm5.02380872
1 Courage The Dog(CCDOG) do ALL
L0.03546488
1 Courage The Dog(CCDOG) do ANG
ƒ0.00075538
1 Courage The Dog(CCDOG) do AWG
ƒ0.0007596
1 Courage The Dog(CCDOG) do BBD
$0.000844
1 Courage The Dog(CCDOG) do BAM
KM0.0007174
1 Courage The Dog(CCDOG) do BIF
Fr1.244478
1 Courage The Dog(CCDOG) do BND
$0.0005486
1 Courage The Dog(CCDOG) do BSD
$0.000422
1 Courage The Dog(CCDOG) do JMD
$0.0679209
1 Courage The Dog(CCDOG) do KHR
1.69477732
1 Courage The Dog(CCDOG) do KMF
Fr0.179772
1 Courage The Dog(CCDOG) do LAK
9.17391286
1 Courage The Dog(CCDOG) do LKR
රු0.12853698
1 Courage The Dog(CCDOG) do MDL
L0.0071951
1 Courage The Dog(CCDOG) do MGA
Ar1.900899
1 Courage The Dog(CCDOG) do MOP
P0.003376
1 Courage The Dog(CCDOG) do MVR
0.0064988
1 Courage The Dog(CCDOG) do MWK
MK0.73263842
1 Courage The Dog(CCDOG) do MZN
MT0.0269869
1 Courage The Dog(CCDOG) do NPR
रु0.05989868
1 Courage The Dog(CCDOG) do PYG
2.992824
1 Courage The Dog(CCDOG) do RWF
Fr0.613166
1 Courage The Dog(CCDOG) do SBD
$0.00346884
1 Courage The Dog(CCDOG) do SCR
0.00578562
1 Courage The Dog(CCDOG) do SRD
$0.0162681
1 Courage The Dog(CCDOG) do SVC
$0.00368828
1 Courage The Dog(CCDOG) do SZL
L0.00736812
1 Courage The Dog(CCDOG) do TMT
m0.001477
1 Courage The Dog(CCDOG) do TND
د.ت0.001250386
1 Courage The Dog(CCDOG) do TTD
$0.00285694
1 Courage The Dog(CCDOG) do UGX
Sh1.475312
1 Courage The Dog(CCDOG) do XAF
Fr0.24054
1 Courage The Dog(CCDOG) do XCD
$0.0011394
1 Courage The Dog(CCDOG) do XOF
Fr0.24054
1 Courage The Dog(CCDOG) do XPF
Fr0.043466
1 Courage The Dog(CCDOG) do BWP
P0.00569278
1 Courage The Dog(CCDOG) do BZD
$0.00084822
1 Courage The Dog(CCDOG) do CVE
$0.04055842
1 Courage The Dog(CCDOG) do DJF
Fr0.074694
1 Courage The Dog(CCDOG) do DOP
$0.02708396
1 Courage The Dog(CCDOG) do DZD
د.ج0.05516806
1 Courage The Dog(CCDOG) do FJD
$0.00096216
1 Courage The Dog(CCDOG) do GNF
Fr3.66929
1 Courage The Dog(CCDOG) do GTQ
Q0.00323252
1 Courage The Dog(CCDOG) do GYD
$0.08826552
1 Courage The Dog(CCDOG) do ISK
kr0.053594

Zasoby Courage The Dog

Aby lepiej zrozumieć Courage The Dog, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Courage The Dog
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Courage The Dog

Jaka jest dziś wartość Courage The Dog (CCDOG)?
Aktualna cena CCDOG w USD wynosi 0.000422USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CCDOG do USD?
Aktualna cena CCDOG w USD wynosi $ 0.000422. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Courage The Dog?
Kapitalizacja rynkowa dla CCDOG wynosi $ 422.00K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CCDOG w obiegu?
W obiegu CCDOG znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CCDOG?
CCDOG osiąga ATH w wysokości 0.007338398743725209 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CCDOG?
CCDOG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000171937390596114 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CCDOG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CCDOG wynosi $ 19.59K USD.
Czy w tym roku CCDOG pójdzie wyżej?
CCDOG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CCDOG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Courage The Dog (CCDOG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator CCDOG do USD

Kwota

CCDOG
CCDOG
USD
USD

1 CCDOG = 0.000422 USD

Handluj CCDOG

CCDOG/USDT
$0.000422
$0.000422$0.000422
+11.64%

