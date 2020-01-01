Tokenomika Bitcoin 2.0 (BTC2) Odkryj kluczowe informacje o Bitcoin 2.0 (BTC2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bitcoin 2.0 (BTC2) BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds. BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds. Oficjalna strona internetowa: https://www.btc2.wtf/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3feb4fea5132695542f8ede5076ac43296d17c6d Kup BTC2 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin 2.0 (BTC2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcoin 2.0 (BTC2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 708.12K $ 708.12K $ 708.12K Historyczne maksimum: $ 0.89939 $ 0.89939 $ 0.89939 Historyczne minimum: $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 Aktualna cena: $ 0.03372 $ 0.03372 $ 0.03372 Dowiedz się więcej o cenie Bitcoin 2.0 (BTC2)

Tokenomika Bitcoin 2.0 (BTC2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcoin 2.0 (BTC2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTC2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTC2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTC2 tokenomikę, poznaj cenę tokena BTC2na żywo!

Jak kupić BTC2 Chcesz dodać Bitcoin 2.0 (BTC2) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BTC2, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BTC2 na MEXC już teraz!

Historia ceny Bitcoin 2.0 (BTC2) Analiza historii ceny BTC2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BTC2 już teraz!

Prognoza ceny BTC2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTC2? Nasza strona z prognozami cen BTC2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTC2 już teraz!

