Tokenomika Boom (BOOM)
Tokenomika i analiza cenowa Boom (BOOM)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boom (BOOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Boom (BOOM)
Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.
Tokenomika Boom (BOOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Boom (BOOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BOOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOOM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBOOM tokenomikę, poznaj cenę tokena BOOMna żywo!
Jak kupić BOOM
Chcesz dodać Boom (BOOM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOOM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Boom (BOOM)
Analiza historii ceny BOOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny BOOM
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOOM? Nasza strona z prognozami cen BOOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup Boom (BOOM)
Kwota
1 BOOM = 0.011519 USD
Handluj Boom (BOOM)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę