Tokenomika Boom (BOOM)

Odkryj kluczowe informacje o Boom (BOOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:36:38 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Boom (BOOM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boom (BOOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.91M
$ 2.91M
Całkowita podaż:
$ 999.99M
$ 999.99M
Podaż w obiegu:
$ 252.91M
$ 252.91M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 11.52M
$ 11.52M
Historyczne maksimum:
$ 0.050751
$ 0.050751
Historyczne minimum:
$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464
Aktualna cena:
$ 0.011519
$ 0.011519

Informacje o Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Oficjalna strona internetowa:
https://boomai.io/
Biała księga:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcE7C3B5E058C196a0EAAa21F8E4BF8C2C07C2935

Tokenomika Boom (BOOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Boom (BOOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BOOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOOM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBOOM tokenomikę, poznaj cenę tokena BOOMna żywo!

Jak kupić BOOM

Chcesz dodać Boom (BOOM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOOM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Boom (BOOM)

Analiza historii ceny BOOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BOOM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOOM? Nasza strona z prognozami cen BOOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

