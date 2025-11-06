GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Boom to 0.018392 USD. Śledź aktualizacje cen BOOM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOOM łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Boom to 0.018392 USD. Śledź aktualizacje cen BOOM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOOM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOOM

Informacje o cenie BOOM

Czym jest BOOM

Biała księga BOOM

Oficjalna strona internetowa BOOM

Tokenomika BOOM

Prognoza cen BOOM

Historia BOOM

Przewodnik zakupowy BOOM

Przelicznik BOOM-fiat

BOOM na spot

USDT-M Futures BOOM

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Boom

Cena Boom(BOOM)

Aktualna cena 1 BOOM do USD:

$0.018392
$0.018392$0.018392
-3.75%1D
USD
Boom (BOOM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:14:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Boom (BOOM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.018326
$ 0.018326$ 0.018326
Minimum 24h
$ 0.019432
$ 0.019432$ 0.019432
Maksimum 24h

$ 0.018326
$ 0.018326$ 0.018326

$ 0.019432
$ 0.019432$ 0.019432

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464

+0.15%

-3.75%

-30.02%

-30.02%

Aktualna cena Boom (BOOM) wynosi $ 0.018392. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOOM wahał się między $ 0.018326 a $ 0.019432, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOOM w historii to $ 0.10212728909564246, a najniższy to $ 0.006827737632749464.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOOM zmieniły się o +0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -3.75% w ciągu 24 godzin i o -30.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boom (BOOM)

No.1395

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

$ 523.96K
$ 523.96K$ 523.96K

$ 18.39M
$ 18.39M$ 18.39M

245.72M
245.72M 245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,990,145.496732
999,990,145.496732 999,990,145.496732

24.57%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Boom wynosi $ 4.52M, przy $ 523.96K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOOM w obiegu wynosi 245.72M, przy całkowitej podaży 999990145.496732. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.39M.

Historia ceny Boom (BOOM) – USD

Śledź zmiany ceny Boom dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00071657-3.75%
30 Dni$ +0.002848+18.32%
60 dni$ +0.009851+115.33%
90 dni$ +0.004442+31.84%
Dzisiejsza zmiana ceny Boom

DziśBOOM odnotował zmianę $ -0.00071657 (-3.75%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Boom

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.002848 (+18.32%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Boom

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BOOM o $ +0.009851(+115.33%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Boom

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.004442 (+31.84%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Boom (BOOM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Boom.

Co to jest Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Boom. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BOOM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Boom na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Boom będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Boom (w USD)

Jaka będzie wartość Boom (BOOM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Boom (BOOM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Boom.

Sprawdź teraz prognozę ceny Boom!

Tokenomika Boom (BOOM)

Zrozumienie tokenomiki Boom (BOOM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOOMjuż teraz!

Jak kupić Boom (BOOM)

Szukasz jak kupić Boom? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Boom na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BOOM na lokalne waluty

1 Boom(BOOM) do VND
483.98548
1 Boom(BOOM) do AUD
A$0.02813976
1 Boom(BOOM) do GBP
0.01397792
1 Boom(BOOM) do EUR
0.01581712
1 Boom(BOOM) do USD
$0.018392
1 Boom(BOOM) do MYR
RM0.07706248
1 Boom(BOOM) do TRY
0.77448712
1 Boom(BOOM) do JPY
¥2.813976
1 Boom(BOOM) do ARS
ARS$26.69359704
1 Boom(BOOM) do RUB
1.49600528
1 Boom(BOOM) do INR
1.6286116
1 Boom(BOOM) do IDR
Rp306.53321072
1 Boom(BOOM) do PHP
1.07924256
1 Boom(BOOM) do EGP
￡E.0.8717808
1 Boom(BOOM) do BRL
R$0.09858112
1 Boom(BOOM) do CAD
C$0.02593272
1 Boom(BOOM) do BDT
2.24124912
1 Boom(BOOM) do NGN
26.539656
1 Boom(BOOM) do COP
$71.011512
1 Boom(BOOM) do ZAR
R.0.32038864
1 Boom(BOOM) do UAH
0.77356752
1 Boom(BOOM) do TZS
T.Sh.45.189144
1 Boom(BOOM) do VES
Bs4.101416
1 Boom(BOOM) do CLP
$17.362048
1 Boom(BOOM) do PKR
Rs5.19831488
1 Boom(BOOM) do KZT
9.65966232
1 Boom(BOOM) do THB
฿0.59663648
1 Boom(BOOM) do TWD
NT$0.5683128
1 Boom(BOOM) do AED
د.إ0.06749864
1 Boom(BOOM) do CHF
Fr0.0147136
1 Boom(BOOM) do HKD
HK$0.14290584
1 Boom(BOOM) do AMD
֏7.0358596
1 Boom(BOOM) do MAD
.د.م0.17122952
1 Boom(BOOM) do MXN
$0.3420912
1 Boom(BOOM) do SAR
ريال0.06897
1 Boom(BOOM) do ETB
Br2.81986144
1 Boom(BOOM) do KES
KSh2.37698208
1 Boom(BOOM) do JOD
د.أ0.013039928
1 Boom(BOOM) do PLN
0.06786648
1 Boom(BOOM) do RON
лв0.08129264
1 Boom(BOOM) do SEK
kr0.1756436
1 Boom(BOOM) do BGN
лв0.0312664
1 Boom(BOOM) do HUF
Ft6.18835624
1 Boom(BOOM) do CZK
0.38972648
1 Boom(BOOM) do KWD
د.ك0.005646344
1 Boom(BOOM) do ILS
0.059774
1 Boom(BOOM) do BOB
Bs0.1269048
1 Boom(BOOM) do AZN
0.0312664
1 Boom(BOOM) do TJS
SM0.170126
1 Boom(BOOM) do GEL
0.04984232
1 Boom(BOOM) do AOA
Kz16.842474
1 Boom(BOOM) do BHD
.د.ب0.006933784
1 Boom(BOOM) do BMD
$0.018392
1 Boom(BOOM) do DKK
kr0.11936408
1 Boom(BOOM) do HNL
L0.48481312
1 Boom(BOOM) do MUR
0.84639984
1 Boom(BOOM) do NAD
$0.3200208
1 Boom(BOOM) do NOK
kr0.1875984
1 Boom(BOOM) do NZD
$0.03236992
1 Boom(BOOM) do PAB
B/.0.018392
1 Boom(BOOM) do PGK
K0.078166
1 Boom(BOOM) do QAR
ر.ق0.06694688
1 Boom(BOOM) do RSD
дин.1.87451264
1 Boom(BOOM) do UZS
soʻm218.95234592
1 Boom(BOOM) do ALL
L1.54566368
1 Boom(BOOM) do ANG
ƒ0.03292168
1 Boom(BOOM) do AWG
ƒ0.0331056
1 Boom(BOOM) do BBD
$0.036784
1 Boom(BOOM) do BAM
KM0.0312664
1 Boom(BOOM) do BIF
Fr54.238008
1 Boom(BOOM) do BND
$0.0239096
1 Boom(BOOM) do BSD
$0.018392
1 Boom(BOOM) do JMD
$2.9601924
1 Boom(BOOM) do KHR
73.86337552
1 Boom(BOOM) do KMF
Fr7.834992
1 Boom(BOOM) do LAK
399.82607896
1 Boom(BOOM) do LKR
රු5.60201928
1 Boom(BOOM) do MDL
L0.3135836
1 Boom(BOOM) do MGA
Ar82.846764
1 Boom(BOOM) do MOP
P0.147136
1 Boom(BOOM) do MVR
0.2832368
1 Boom(BOOM) do MWK
MK31.93053512
1 Boom(BOOM) do MZN
MT1.1761684
1 Boom(BOOM) do NPR
रु2.61056048
1 Boom(BOOM) do PYG
130.436064
1 Boom(BOOM) do RWF
Fr26.723576
1 Boom(BOOM) do SBD
$0.15118224
1 Boom(BOOM) do SCR
0.25215432
1 Boom(BOOM) do SRD
$0.7090116
1 Boom(BOOM) do SVC
$0.16074608
1 Boom(BOOM) do SZL
L0.32112432
1 Boom(BOOM) do TMT
m0.064372
1 Boom(BOOM) do TND
د.ت0.054495496
1 Boom(BOOM) do TTD
$0.12451384
1 Boom(BOOM) do UGX
Sh64.298432
1 Boom(BOOM) do XAF
Fr10.48344
1 Boom(BOOM) do XCD
$0.0496584
1 Boom(BOOM) do XOF
Fr10.48344
1 Boom(BOOM) do XPF
Fr1.894376
1 Boom(BOOM) do BWP
P0.24810808
1 Boom(BOOM) do BZD
$0.03696792
1 Boom(BOOM) do CVE
$1.76765512
1 Boom(BOOM) do DJF
Fr3.255384
1 Boom(BOOM) do DOP
$1.18039856
1 Boom(BOOM) do DZD
د.ج2.40438616
1 Boom(BOOM) do FJD
$0.04193376
1 Boom(BOOM) do GNF
Fr159.91844
1 Boom(BOOM) do GTQ
Q0.14088272
1 Boom(BOOM) do GYD
$3.84687072
1 Boom(BOOM) do ISK
kr2.335784

Zasoby Boom

Aby lepiej zrozumieć Boom, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Boom
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Boom

Jaka jest dziś wartość Boom (BOOM)?
Aktualna cena BOOM w USD wynosi 0.018392USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOOM do USD?
Aktualna cena BOOM w USD wynosi $ 0.018392. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Boom?
Kapitalizacja rynkowa dla BOOM wynosi $ 4.52M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOOM w obiegu?
W obiegu BOOM znajduje się 245.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOOM?
BOOM osiąga ATH w wysokości 0.10212728909564246 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOOM?
BOOM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.006827737632749464 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOOM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOOM wynosi $ 523.96K USD.
Czy w tym roku BOOM pójdzie wyżej?
BOOM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOOM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:14:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Boom (BOOM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BOOM do USD

Kwota

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0.018392 USD

Handluj BOOM

BOOM/USDC
$0.018376
$0.018376$0.018376
-3.84%
BOOM/USDT
$0.018392
$0.018392$0.018392
-3.75%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,204.63
$103,204.63$103,204.63

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.71
$3,390.71$3,390.71

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.74
$160.74$160.74

+0.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.81
$1,477.81$1,477.81

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,204.63
$103,204.63$103,204.63

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.71
$3,390.71$3,390.71

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.74
$160.74$160.74

+0.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3313
$2.3313$2.3313

+2.41%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0605
$1.0605$1.0605

-2.27%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03675
$0.03675$0.03675

+47.00%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011691
$0.000011691$0.000011691

+519.22%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000550
$0.0000000550$0.0000000550

+264.23%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1896
$0.1896$0.1896

+279.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5521
$1.5521$1.5521

+91.33%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01850
$0.01850$0.01850

+48.00%