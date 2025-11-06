Prognoza ceny Boom (BOOM) (USD)

Sprawdź prognozy cen Boom na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BOOM w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Boom % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.01857 $0.01857 $0.01857 -2.82% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Boom na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Boom (BOOM) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Boom może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01857. Prognoza ceny Boom (BOOM) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Boom może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.019498. Prognoza ceny Boom (BOOM) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BOOM na 2027 rok wyniesie $ 0.020473 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Boom (BOOM) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BOOM na 2028 rok wyniesie $ 0.021497 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Boom (BOOM) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BOOM w 2029 roku wyniesie $ 0.022571 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Boom (BOOM) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BOOM w 2030 roku wyniesie $ 0.023700 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Boom (BOOM) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Boom może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.038605. Prognoza ceny Boom (BOOM) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Boom może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.062884. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.01857 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.018646 0.41% Prognoza ceny Boom (BOOM) na dziś Przewidywana cena dla BOOM w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01857 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Boom (BOOM) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BOOM z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.018572 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Boom (BOOM) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BOOM, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.018587 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Boom (BOOM) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BOOM wynosi $0.018646 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Boom Aktualna cena $ 0.01857$ 0.01857 $ 0.01857 Zmiana ceny (24H) -2.82% Kapitalizacja rynkowa $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Podaż w obiegu 245.72M 245.72M 245.72M Wolumen (24H) $ 511.21K$ 511.21K $ 511.21K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena BOOM to $ 0.01857. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.82%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 511.21K. Ponadto BOOM ma podaż w obiegu wynoszącą 245.72M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.56M. Zobacz na żywo cenę BOOM

Jak kupić Boom (BOOM) Próbujesz kupić BOOM? Teraz możesz kupować BOOM za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Boom i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić BOOM teraz

Historyczna cena Boom Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Boom, cena Boom wynosi 0.01857USD. Podaż w obiegu Boom (BOOM) wynosi 0.00 BOOM , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4.56M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.04% $ -0.000830 $ 0.019415 $ 0.018326

7 D -0.32% $ -0.008766 $ 0.02814 $ 0.018326

30 Dni 0.24% $ 0.003646 $ 0.050751 $ 0.008461 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Boom zanotował zmianę ceny o $-0.000830 , co stanowi -0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Boom osiągnął maksimum na poziomie $0.02814 i minimum na poziomie $0.018326 . Zanotowano zmianę ceny o -0.32% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BOOM do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Boom o 0.24% , co odpowiada około $0.003646 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BOOM. Sprawdź pełną historię cen Boom, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen BOOM

Jak działa moduł przewidywania ceny Boom (BOOM)? Moduł predykcji ceny Boom to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BOOM. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Boom na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BOOM, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Boom. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BOOM. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BOOM, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Boom.

Dlaczego prognoaza ceny BOOM jest ważna?

Prognozy cen BOOM są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

