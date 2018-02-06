Tokenomika Bluzelle (BLZ) Odkryj kluczowe informacje o Bluzelle (BLZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bluzelle (BLZ) Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps. Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps. Oficjalna strona internetowa: https://bluzelle.com/ Biała księga: https://bluzelle.com/wp-content/uploads/2017/10/bluzelle-whitepaper-english1-4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 Kup BLZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bluzelle (BLZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bluzelle (BLZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.09M $ 15.09M $ 15.09M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 470.73M $ 470.73M $ 470.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.03M $ 16.03M $ 16.03M Historyczne maksimum: $ 0.66769 $ 0.66769 $ 0.66769 Historyczne minimum: $ 0.00606731663576 $ 0.00606731663576 $ 0.00606731663576 Aktualna cena: $ 0.03206 $ 0.03206 $ 0.03206 Dowiedz się więcej o cenie Bluzelle (BLZ)

Tokenomika Bluzelle (BLZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bluzelle (BLZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLZ tokenomikę, poznaj cenę tokena BLZna żywo!

