Informacje o Bloktopia (BLOK) Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://www.bloktopia.com/ Biała księga: https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 Kup BLOK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bloktopia (BLOK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bloktopia (BLOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Całkowita podaż: $ 116.93B $ 116.93B $ 116.93B Podaż w obiegu: $ 24.79B $ 24.79B $ 24.79B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.12M $ 24.12M $ 24.12M Historyczne maksimum: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 Historyczne minimum: $ 0.000198605159726621 $ 0.000198605159726621 $ 0.000198605159726621 Aktualna cena: $ 0.0002063 $ 0.0002063 $ 0.0002063 Dowiedz się więcej o cenie Bloktopia (BLOK)

Tokenomika Bloktopia (BLOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bloktopia (BLOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLOK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLOK tokenomikę, poznaj cenę tokena BLOKna żywo!

Chcesz dodać Bloktopia (BLOK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BLOK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Bloktopia (BLOK) Analiza historii ceny BLOK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BLOK już teraz!

Prognoza ceny BLOK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLOK? Nasza strona z prognozami cen BLOK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLOK już teraz!

