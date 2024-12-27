Tokenomika Bitget Token (BGB) Odkryj kluczowe informacje o Bitget Token (BGB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bitget Token (BGB) Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Oficjalna strona internetowa: https://www.bitget.com/ Biała księga: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581 Kup BGB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bitget Token (BGB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitget Token (BGB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.62B $ 3.62B $ 3.62B Całkowita podaż: $ 919.99M $ 919.99M $ 919.99M Podaż w obiegu: $ 696.23M $ 696.23M $ 696.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.40B $ 10.40B $ 10.40B Historyczne maksimum: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Historyczne minimum: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 Aktualna cena: $ 5.20072 $ 5.20072 $ 5.20072 Dowiedz się więcej o cenie Bitget Token (BGB)

Tokenomika Bitget Token (BGB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitget Token (BGB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BGB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BGB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBGB tokenomikę, poznaj cenę tokena BGBna żywo!

Historia ceny Bitget Token (BGB) Analiza historii ceny BGB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BGB już teraz!

Prognoza ceny BGB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BGB? Nasza strona z prognozami cen BGB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BGB już teraz!

