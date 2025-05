BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

NazwaBGB

PozycjaNo.24

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0017%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)15.51%

Podaż w obiegu1,169,993,089.2

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,169,993,089.2

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum8.48508718732009,2024-12-27

Najniższa cena0.05835925,2021-08-11

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.