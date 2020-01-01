Tokenomika B3TR (B3TR) Odkryj kluczowe informacje o B3TR (B3TR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

Oficjalna strona internetowa: https://vebetterdao.org/
Biała księga: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf
Block Explorer: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/

Tokenomika i analiza cenowa B3TR (B3TR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla B3TR (B3TR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 203.09M $ 203.09M $ 203.09M Historyczne maksimum: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0826 $ 0.0826 $ 0.0826 Dowiedz się więcej o cenie B3TR (B3TR)

Tokenomika B3TR (B3TR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki B3TR (B3TR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów B3TR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów B3TR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszB3TR tokenomikę, poznaj cenę tokena B3TRna żywo!

Historia ceny B3TR (B3TR) Analiza historii ceny B3TR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny B3TR już teraz!

Prognoza ceny B3TR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać B3TR? Nasza strona z prognozami cen B3TR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena B3TR już teraz!

