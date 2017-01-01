Tokenomika AVA (AVA) Odkryj kluczowe informacje o AVA (AVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AVA (AVA) AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Oficjalna strona internetowa: https://www.avafoundation.org Biała księga: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM

Tokenomika i analiza cenowa AVA (AVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AVA (AVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.63M $ 35.63M $ 35.63M Całkowita podaż: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M Podaż w obiegu: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.94M $ 50.94M $ 50.94M Historyczne maksimum: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 Historyczne minimum: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 Aktualna cena: $ 0.5094 $ 0.5094 $ 0.5094 Dowiedz się więcej o cenie AVA (AVA)

Tokenomika AVA (AVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AVA (AVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVA tokenomikę, poznaj cenę tokena AVAna żywo!

Jak kupić AVA Chcesz dodać AVA (AVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AVA na MEXC już teraz!

Historia ceny AVA (AVA) Analiza historii ceny AVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AVA już teraz!

Prognoza ceny AVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVA? Nasza strona z prognozami cen AVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVA już teraz!

