AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

NazwaAVA

PozycjaNo.617

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)14.30%

Podaż w obiegu68,832,267

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż68,832,267

Wskaźnik obrotu0.6883%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum6.47585961,2021-04-14

Najniższa cena0.0439477,2018-08-14

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

