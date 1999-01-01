Tokenomika Aura Network (AURA) Odkryj kluczowe informacje o Aura Network (AURA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aura Network (AURA) Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Oficjalna strona internetowa: https://aura.network/ Biała księga: https://docs.aura.network/ Block Explorer: https://aurascan.io/ Kup AURA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Aura Network (AURA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aura Network (AURA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 516.08M $ 516.08M $ 516.08M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Historyczne maksimum: $ 0.1999 $ 0.1999 $ 0.1999 Historyczne minimum: $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 Aktualna cena: $ 0.004972 $ 0.004972 $ 0.004972 Dowiedz się więcej o cenie Aura Network (AURA)

Tokenomika Aura Network (AURA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aura Network (AURA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AURA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AURA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAURA tokenomikę, poznaj cenę tokena AURAna żywo!

Historia ceny Aura Network (AURA) Analiza historii ceny AURA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AURA już teraz!

Prognoza ceny AURA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AURA? Nasza strona z prognozami cen AURA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AURA już teraz!

