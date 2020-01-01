Tokenomika Artrade (ATR) Odkryj kluczowe informacje o Artrade (ATR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Artrade (ATR) Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets. Oficjalna strona internetowa: https://www.artrade.app/ Biała księga: https://whitepaper.artrade.app/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ATRLuHph8dxnPny4WSNW7fxkhbeivBrtWbY6BfB4xpLj

Tokenomika i analiza cenowa Artrade (ATR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Artrade (ATR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.39M $ 12.39M $ 12.39M Całkowita podaż: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Podaż w obiegu: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.44M $ 12.44M $ 12.44M Historyczne maksimum: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Historyczne minimum: $ 0.001036381707682041 $ 0.001036381707682041 $ 0.001036381707682041 Aktualna cena: $ 0.009831 $ 0.009831 $ 0.009831 Dowiedz się więcej o cenie Artrade (ATR)

Tokenomika Artrade (ATR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Artrade (ATR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATR tokenomikę, poznaj cenę tokena ATRna żywo!

Jak kupić ATR Chcesz dodać Artrade (ATR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ATR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Artrade (ATR) Analiza historii ceny ATR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ATR już teraz!

Prognoza ceny ATR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATR? Nasza strona z prognozami cen ATR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATR już teraz!

