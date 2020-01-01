Tokenomika ASRR (ASRR) Odkryj kluczowe informacje o ASRR (ASRR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ASRR (ASRR) Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. Oficjalna strona internetowa: https://www.assisterr.ai/ Biała księga: https://assisterr.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ Kup ASRR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ASRR (ASRR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ASRR (ASRR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M Historyczne maksimum: $ 0.7999 $ 0.7999 $ 0.7999 Historyczne minimum: $ 0.07596280663659913 $ 0.07596280663659913 $ 0.07596280663659913 Aktualna cena: $ 0.07549 $ 0.07549 $ 0.07549 Dowiedz się więcej o cenie ASRR (ASRR)

Tokenomika ASRR (ASRR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ASRR (ASRR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASRR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASRR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASRR tokenomikę, poznaj cenę tokena ASRRna żywo!

Jak kupić ASRR Chcesz dodać ASRR (ASRR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ASRR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ASRR na MEXC już teraz!

Historia ceny ASRR (ASRR) Analiza historii ceny ASRR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ASRR już teraz!

Prognoza ceny ASRR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASRR? Nasza strona z prognozami cen ASRR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASRR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!