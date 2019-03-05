Tokenomika AnkrNetwork (ANKR) Odkryj kluczowe informacje o AnkrNetwork (ANKR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AnkrNetwork (ANKR) Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. Oficjalna strona internetowa: https://www.ankr.com/ Biała księga: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB Kup ANKR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AnkrNetwork (ANKR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AnkrNetwork (ANKR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 134.90M Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 134.90M Historyczne maksimum: $ 0.2162561 Historyczne minimum: $ 0.000711080622353 Aktualna cena: $ 0.01349 Dowiedz się więcej o cenie AnkrNetwork (ANKR)

Tokenomika AnkrNetwork (ANKR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AnkrNetwork (ANKR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANKR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANKR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANKR tokenomikę, poznaj cenę tokena ANKRna żywo!

Jak kupić ANKR Chcesz dodać AnkrNetwork (ANKR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANKR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ANKR na MEXC już teraz!

Historia ceny AnkrNetwork (ANKR) Analiza historii ceny ANKR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANKR już teraz!

Prognoza ceny ANKR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANKR? Nasza strona z prognozami cen ANKR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANKR już teraz!

