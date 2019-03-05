Tokenomika AnkrNetwork (ANKR)

Tokenomika AnkrNetwork (ANKR)

Odkryj kluczowe informacje o AnkrNetwork (ANKR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.ankr.com/
Biała księga:
https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB

Tokenomika i analiza cenowa AnkrNetwork (ANKR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AnkrNetwork (ANKR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 134.90M
$ 134.90M$ 134.90M
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 134.90M
$ 134.90M$ 134.90M
Historyczne maksimum:
$ 0.2162561
$ 0.2162561$ 0.2162561
Historyczne minimum:
$ 0.000711080622353
$ 0.000711080622353$ 0.000711080622353
Aktualna cena:
$ 0.01349
$ 0.01349$ 0.01349

Tokenomika AnkrNetwork (ANKR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki AnkrNetwork (ANKR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ANKR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANKR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszANKR tokenomikę, poznaj cenę tokena ANKRna żywo!

Jak kupić ANKR

Chcesz dodać AnkrNetwork (ANKR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANKR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny AnkrNetwork (ANKR)

Analiza historii ceny ANKR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ANKR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANKR? Nasza strona z prognozami cen ANKR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.