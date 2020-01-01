Tokenomika Aleo (ALEO) Odkryj kluczowe informacje o Aleo (ALEO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aleo (ALEO) Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Oficjalna strona internetowa: https://aleo.org/ Biała księga: https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x6cfffa5bfd4277a04d83307feedfe2d18d944dd2

Tokenomika i analiza cenowa Aleo (ALEO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aleo (ALEO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 110.98M $ 110.98M $ 110.98M Całkowita podaż: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Podaż w obiegu: $ 522.48M $ 522.48M $ 522.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 388.22M $ 388.22M $ 388.22M Historyczne maksimum: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 Historyczne minimum: $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 Aktualna cena: $ 0.2124 $ 0.2124 $ 0.2124 Dowiedz się więcej o cenie Aleo (ALEO)

Tokenomika Aleo (ALEO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aleo (ALEO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALEO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALEO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALEO tokenomikę, poznaj cenę tokena ALEOna żywo!

