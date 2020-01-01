Tokenomika 5thScape (5SCAPE) Odkryj kluczowe informacje o 5thScape (5SCAPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.

Oficjalna strona internetowa: https://5thscape.com/
Biała księga: https://docs.5thscape.com/whitepaper
Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f

Tokenomika i analiza cenowa 5thScape (5SCAPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 5thScape (5SCAPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 857.73K $ 857.73K $ 857.73K Historyczne maksimum: $ 0.006 $ 0.006 $ 0.006 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0001646 $ 0.0001646 $ 0.0001646 Dowiedz się więcej o cenie 5thScape (5SCAPE)

Tokenomika 5thScape (5SCAPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 5thScape (5SCAPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 5SCAPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 5SCAPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz5SCAPE tokenomikę, poznaj cenę tokena 5SCAPEna żywo!

Jak kupić 5SCAPE

MEXC obsługuje różne metody zakupu 5SCAPE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny 5thScape (5SCAPE) Analiza historii ceny 5SCAPE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny 5SCAPE już teraz!

Prognoza ceny 5SCAPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 5SCAPE? Nasza strona z prognozami cen 5SCAPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 5SCAPE już teraz!

